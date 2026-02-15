Охота на двойников: соцсеть X берет под прицел ИИ-аккаунты

Социальная платформа X переходит в наступление на армию цифровых двойников. Администрация ресурса внедрила дополнительные механизмы для выявления спама и автоматизированной активности, включая ИИ-агентов. О нововведениях на своей странице в X сообщил руководитель по продукту Никита Бир, пояснив, что теперь у ботов практически не останется шансов притвориться людьми.

Ключевым критерием для блокировки станет отсутствие «подтвержденного взаимодействия пользователя с интерфейсом». Проще говоря, если аккаунт не демонстрирует признаков живого прикосновения к экрану или иных тактильных подтверждений человеческого участия, алгоритмы сочтут его подозрительным. Ограничения потенциально затронут не только самих ботов, но и связанные с ними профили, чтобы пресечь создание целых цифровых армий.

В компании подчеркивают: цель инициативы — борьба со спамом и злоупотреблениями, а не тотальный запрет искусственного интеллекта как явления. Лояльность сохранят те, кто использует официальные инструменты, подключенные через API от xAI. Однако в X признают, что корректная классификация сценариев использования требует дополнительного времени и технической доработки.

Триггером для ужесточения политики стал всплеск интереса к автономным агентам, зафиксированный в январе 2026 года. Тогда широкую известность получил проект с открытым исходным кодом Clawdbot, позволяющий запускать ИИ-ботов на базе моделей от OpenAI, Anthropic, Google и других гигантов индустрии. После обращения компании Anthropic создатели переименовали детище — сначала в Moltbot, а затем в OpenClaw, но суть осталась прежней.

На волне популярности пользователи бросились подключать автономных агентов к собственным аккаунтам X или создавать для них отдельные профили, зачастую в развлекательных целях. Цифровые сущности наводнили ленту комментариями, репостами и взаимодействиями, имитируя живую дискуссию. Теперь этим симулякрам придется доказывать свою «человечность» или искать другие площадки для цифрового бытия.

