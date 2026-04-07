Кражи на каждом шагу: россияне столкнулись с новой проблемой на курортах Вьетнама

На юге Вьетнама фиксируется рост числа краж у россиян, при этом инциденты происходят даже в отелях и аэропортах. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Дипломат отметил, что именно кражи составляют основную долю происшествий с участием граждан РФ, причем их количество продолжает быстро расти.

Какие вещи чаще всего похищают

В консульство регулярно поступают обращения от пострадавших туристов. Чаще всего речь идет о пропаже денег, мобильных телефонов, документов и других ценных вещей.

Кроме того, россияне сообщают о недостаточно эффективной реакции со стороны местных правоохранительных органов, что вызывает дополнительное беспокойство у отдыхающих.

Где происходят инциденты

Кражи фиксируются не только в популярных туристических местах и на пляжах. По словам генконсула, случаи происходят также в отелях, аэропортах и даже на борту самолетов.

Такая география происшествий указывает на необходимость повышенной внимательности со стороны путешественников на всех этапах поездки.