Кражи на каждом шагу: россияне столкнулись с новой проблемой на курортах Вьетнама
На юге Вьетнама фиксируется рост числа краж у россиян, при этом инциденты происходят даже в отелях и аэропортах. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
На юге Вьетнама наблюдается заметное увеличение числа краж, жертвами которых становятся российские туристы. По данным генерального консульства России в Хошимине, подобные инциденты стали наиболее распространенной проблемой для отдыхающих.
Дипломат отметил, что именно кражи составляют основную долю происшествий с участием граждан РФ, причем их количество продолжает быстро расти.
Какие вещи чаще всего похищают
В консульство регулярно поступают обращения от пострадавших туристов. Чаще всего речь идет о пропаже денег, мобильных телефонов, документов и других ценных вещей.
Кроме того, россияне сообщают о недостаточно эффективной реакции со стороны местных правоохранительных органов, что вызывает дополнительное беспокойство у отдыхающих.
Где происходят инциденты
Кражи фиксируются не только в популярных туристических местах и на пляжах. По словам генконсула, случаи происходят также в отелях, аэропортах и даже на борту самолетов.
Такая география происшествий указывает на необходимость повышенной внимательности со стороны путешественников на всех этапах поездки.