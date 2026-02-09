Кредит без ошибок: рекомендации по безопасному оформлению кредита от коллекторской ассоциации

Россиянам, планирующим оформить кредит, важно заранее определить точную сумму займа и не брать деньги «про запас». Такой подход особенно актуален при текущих процентных ставках, сообщили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В ассоциации подчеркнули, что для будущих заемщиков существует несколько базовых рекомендаций. В идеале, если есть возможность, от кредита лучше вовсе отказаться. Если же заем необходим, следует трезво оценить финансовые возможности и оформить его строго на нужную сумму, без лишнего увеличения обязательств. Кроме того, эксперты советуют заранее отложить резерв, равный одному или двум ежемесячным платежам.

Отдельное внимание в НАПКА обратили на выбор кредитной организации. По словам представителей ассоциации, заем следует оформлять только в банке, который включен в официальный реестр Центрального банка России.

Также имеет значение и время оформления кредита. Оптимальным моментом считается период вскоре после получения зарплаты. Если доход, к примеру, зачисляется на карту пятого числа, то подать заявку на кредит лучше спустя два–три дня после этой даты. Такой подход дает уверенность, что на счете уже есть средства для первого платежа.

Эксперты отмечают, что многие заемщики пренебрегают этим правилом, хотя его соблюдение способно существенно снизить риск просрочек и финансовых трудностей в будущем.

