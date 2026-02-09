Пенсии работающих россиян выросли почти на три тысячи рублей

Доходы работающих пенсионеров в России за год заметно выросли: к концу 2025 года средний размер их пенсии превысил 21 тысячу рублей. Об этом свидетельствуют свежие данные Социального фонда РФ.

Средняя пенсия россиян, продолжающих трудовую деятельность, в декабре 2025 года достигла 21,4 тысячи рублей. За год показатель увеличился примерно на 2,8 тысячи рублей. Такие данные содержатся в статистике Социального фонда России, с которой ознакомилось РИА Новости.

По информации ведомства, по состоянию на 1 декабря 2025 года размер пенсионных выплат работающим гражданам составлял 21 419 рублей. Для сравнения, годом ранее — в декабре 2024 года — эта сумма находилась на уровне около 18,6 тысячи рублей.

Наиболее высокие выплаты традиционно зафиксированы в Центральном федеральном округе. В 2025 году средняя пенсия работающих пенсионеров в этом регионе достигла 21,2 тысячи рублей, тогда как в 2024 году она составляла порядка 18,4 тысячи рублей.

Дополнительно отмечается, что с 1 января 2026 года в России была проведена индексация страховых пенсий. Повышение на 7,6% коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Ранее россияне рассказали, от чего зависит их ощущение счастья.