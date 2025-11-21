Кредит на 15 млн под 35%: суд взыскал с заемщика рекордные миллионы в пользу банка

Алексинский межрайонный суд вынес решение о взыскании с местного жителя 18,6 млн рублей в пользу Банка ВТБ по просроченному кредитному договору. Об этом сообщают «Тульские известия» .

Сумма взыскания включает не только основной долг в 15 млн рублей, но и накопленные проценты в размере 3,6 млн рублей, а также пени за просрочку платежей. Этот случай демонстрирует, как быстро растет финансовая нагрузка на заемщика при высоких процентных ставках и нарушении графика платежей, служа практическим предостережением для тех, кто рассматривает возможность взятия крупных кредитов.

Кредитный договор был заключен в конце 2024 года на семь лет под 35% годовых — высокая ставка, которая изначально создавала значительную финансовую нагрузку на заемщика. Банк предоставил средства на основании сведений о доходах, указанных самим заемщиком в анкете, что подчеркивает важность точной и реалистичной оценки собственной платежеспособности при оформлении кредитных продуктов. Накопленная задолженность в размере 18,6 млн рублей наглядно показывает, как за относительно короткий период первоначальная сумма займа может увеличиться более чем на 20% за счет процентов и штрафных санкций.

Решение суда от 20 ноября 2025 года пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

