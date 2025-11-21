Подмосковная прокуратура помогла взыскать с экс-замдиректора парка «Лосиный остров» более 2,2 млн рублей
Фото: [Прокуратура Московской области]
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и помогла взыскать с бывшего заместителя директора ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, сотрудник предоставил недостоверные сведения об источниках, полученных в 2022–2023 годы, доходов и не смог доказать законность получения более 2,2 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании денег в доход государства, решением Хорошевского районного суда города Москвы требования прокуратуры удовлетворены.
