Подмосковная прокуратура помогла взыскать с экс-замдиректора парка «Лосиный остров» более 2,2 млн рублей

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и помогла взыскать с бывшего заместителя директора ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, сотрудник предоставил недостоверные сведения об источниках, полученных в 2022–2023 годы, доходов и не смог доказать законность получения более 2,2 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании денег в доход государства, решением Хорошевского районного суда города Москвы требования прокуратуры удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.