Кредитная лихорадка: что стоит за внезапным сокращением сроков выплат по ипотеке в РФ

По итогам февраля 2026 года средний период кредитования на жилье в РФ снизился до минимальных значений за последние три года на фоне резкого роста процентных ставок, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Согласно актуальным статистическим данным Центрального банка, в феврале 2026 года средняя продолжительность ипотечного займа в России достигла самого низкого уровня с начала 2023 года. На текущий момент этот показатель зафиксирован на отметке 285,9 месяца, что эквивалентно 23 годам и 10 месяцам. Для сравнения, всего месяцем ранее заемщики оформляли кредиты на срок, превышающий нынешний на 29 месяцев, а в феврале 2025 года среднее значение составляло 25 лет и 10 месяцев.

Эксперты отмечают, что подобная динамика сопровождается заметным изменением стоимости заемных средств. Средневзвешенная ставка по ипотечным продуктам продемонстрировала существенный рост, увеличившись за месяц с 7,64% до 9,99%. Таким образом, подорожание кредитов на 2,35 процентного пункта привело к вынужденному пересмотру стратегий заимствования, сократив общую дистанцию выплат по жилищным обязательствам до минимума за трехлетний период.