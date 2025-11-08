Кредитная ловушка: в МВД предупредили о новой схеме мошенников

МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, при которой аферисты под видом оформления виртуальной кредитной карты похищают персональные данные и деньги россиян.

Согласно материалам ведомства, изученным РИА Новости, злоумышленники создают фиктивные сайты, где предлагают оформить кредит с гарантированным одобрением — даже пенсионерам и лицам с испорченной кредитной историей. После заполнения анкеты с указанием паспортных данных и другой личной информации система требует оплатить «комиссию» за выдачу карты, что позволяет преступникам одномоментно получать и конфиденциальные сведения, и финансовые средства.

Ключевым маркером мошенничества специалисты называют требование предоплаты до фактического получения кредитных средств — легальные финансовые организации никогда не применяют такую практику.

В МВД призвали граждан проявлять бдительность: проверять регистрационные данные сайтов, не вводить персональную информацию на сомнительных ресурсах и помнить, что предложения «кредита для всех» с кабальными процентами всегда являются элементом мошеннических схем. Эта схема особенно опасна тем, что сочетает фишинговую атаку с прямым финансовым ущербом, используя социальную уязвимость людей, отчаянно нуждающихся в заемных средствах.

