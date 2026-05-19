Кредитный капкан ЦБ зафиксировал рекордный взрывной рост жалоб на микрозаймы: что не так

Банк России зафиксировал взрывной рост числа жалоб граждан на микрофинансовые организации Количество обращений в отношении МФО увеличилось почти в полтора раза, при этом значительная часть всплеска вызвана мошеннической деятельностью псевдоюристов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Масштабы увеличения недовольства заемщиков

В первом квартале 2026 года регулятор зарегистрировал резкое увеличение потока жалоб со стороны российских граждан на деятельность микрофинансовых организаций. В пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщили, что в пределах ЦФО количество претензий выросло на 28,5%, составив порядка 3 тысяч заявлений. В масштабах всего государства зафиксирован еще более стремительный скачок — общая численность обращений подскочила сразу на 47,5%, достигнув отметки в 14 тысяч.

Деструктивная деятельность посредников и раздолжнителей

Официальные представители регулятора пояснили, что текущий всплеск во многом спровоцирован активностью так называемых раздолжнителей. Подобные недобросовестные юридические конторы обещают клиентам полное освобождение от долговых обязательств и берут на себя взаимодействие с коллекторскими агентствами и кредиторами. На практике такие компании лишь имитируют ведение работы, рассылая в Банк России стандартные шаблонные жалобы или направляя иски о банкротстве в судебные инстанции. В результате заемщик тратит деньги на оплату бесполезных услуг посредников, пока его задолженность продолжает стремительно увеличиваться.

Правильные способы решения долговых проблем

В Банке России подчеркивают, что единственным безопасным и надежным вариантом решения трудностей является прямой диалог с финансовой организацией. Клиентам рекомендуют обращаться к кредитору при первых признаках финансовых проблем, запрашивая оформление кредитных каникул или пересмотр текущего графика выплат во избежание начисления пеней. В наиболее тяжелых ситуациях граждане могут прибегнуть к официальному банкротству. Однако в ЦБ напоминают, что данный процесс влечет за собой обязательные негативные последствия, включая продажу ценного имущества должника на открытых торгах.

Государственные меры защиты прав граждан

Для системного решения проблемы Банк России совместно с представителями финансового сектора приступил к формированию единых профессиональных стандартов для долговых консультантов. Параллельно с этим в Государственной Думе сейчас продвигается рассмотрение нового законопроекта, посвященного комплексному урегулированию задолженностей. Данная законодательная инициатива позволит гражданам проводить полноценную реструктуризацию абсолютно всех имеющихся у них кредитов и займов в рамках одного банковского учреждения.