Кредитный заслон: с 1 октября получить наличные в банке станет сложнее

Банк России с 1 октября вводит новые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов. Под ужесточение попадут заемщики с высокой долговой нагрузкой — тем, кто тратит на выплаты более половины дохода, получить деньги станет значительно труднее.

На фоне снижения ключевой ставки и удешевления займов российский рынок кредитования оживился. Во втором квартале 2026 года портфель необеспеченных кредитов вырос на 2,8%, причем основная доля пришлась на кредиты наличными. Чтобы не допустить новой волны закредитованности, Центробанк вводит жесткие лимиты на выдачу рискованных займов, пояснили опрошенные URA.RU эксперты.

Главные изменения затронут граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%. С октября банки смогут выдавать таким клиентам не более 15% кредитов наличными от общего объема. Для заемщиков с ПДН, превышающим 80%, лимит и вовсе сокращается до 1%.

Как отметил экономист Алексей Передера, высокий показатель долговой нагрузки не гарантирует автоматического отказа, но отбор заявок внутри этих категорий станет жестче. Особенно тяжело придется тем, кто не может подтвердить доход официально: с июля банки учитывают такой заработок с дисконтом, что искусственно увеличивает долговую нагрузку при расчете.

Эксперты ожидают роста числа отказов. По данным Ирины Андриевской из финансового маркетплейса «Выберу.ру», сейчас банки отклоняют около 70-80% заявок на потребкредиты. После введения новых лимитов этот показатель может достичь 80-85%. Однако, по словам Передеры, массового закрытия доступа не случится, поскольку лимиты ограничивают долю рискованных выдач в портфеле, а не запрещают кредитование как таковое.

Новых документов для заемщиков не потребуется, но банки станут внимательнее смотреть на кредитную историю, размер официального дохода и будущий ежемесячный платеж. Альтернативой отказу может стать предложение меньшей суммы, чтобы вписаться в допустимые значения ПДН. При этом рассчитывать на длинные займы (сроком от пяти лет) станет сложнее: их доля также ограничена 1%.

Часть заемщиков, вероятно, обратится в микрофинансовые организации, однако ЦБ ужесточил требования и для этого сектора, поэтому обойти ограничения в полной мере не удастся, уверен доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин. По его словам, регулятор продолжит мониторинг ситуации и при необходимости может скорректировать лимиты.

До конца года новых масштабных изменений большинство экспертов не прогнозируют. Однако с 1 июля 2027 года вступят в силу еще более строгие правила: банки планируют полностью отказаться от упрощенного учета доходов, указанных только со слов клиента, что окончательно повысит роль официального подтверждения заработка.