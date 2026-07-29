Земфира избавилась от последней недвижимости в России

Певица Земфира* окончательно избавилась от недвижимости в стране, сообщает life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как стало известно, артистка продала подвальное помещение площадью 134 квадратных метра, расположенное на 5-й Магистральной улице в Москве. Этот объект был в ее собственности почти 20 лет — с 2007 года.

Изначально Земфира планировала обустроить в этом подвале звукозаписывающую студию. Однако после того, как певица покинула Россию, помещение долгое время не использовалось. Сделка по продаже состоялась несколько месяцев назад. Сейчас у объекта новый владелец, и уже заметны первые изменения: старую белую дверь заменили на черную с глазком и ручкой.

Это не единственное распоряжение Земфиры своей недвижимостью. Ранее певица передала квартиру на Фрунзенской набережной своей близкой подруге, актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой. Кроме того, артистка разместила сбережения — порядка ₽30 млн — на накопительных счетах внутри страны.

Несмотря на продажу недвижимости, Земфира сохранила контроль над своим творческим наследием в России. В октябре 2025 года РИА Новости сообщало, что у певицы остаются права более чем на 170 произведений. В ее портфолио — 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, шесть инструментальных композиций и две рекламные песни.

Ранее сообщалось, что виллу в Юрмале, которую Алла Пугачева арендует уже 10 лет, выставили на продажу.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.