Модные чипсы из крапивы: действительно ли они могут «вылечить» анемию

Социальные сети захватил новый тренд — чипсы из крапивы. Молодые листья обмакивают в кляр из яйца, муки и специй, обжаривают в растительном масле до хрустящей корочки и уверяют, что такое блюдо не только вкуснее, но и гораздо полезнее привычных снеков. Так ли это на самом деле, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, сама по себе молодая крапива действительно полезна, но после жарки ее польза снижается в разы.

«Крапива содержит витамин С, каротиноиды, витамин К, железо, магний, калий и пищевые волокна. Но нужно понимать, что обжарка на масле убирает пользу — витамин С разрушается при высокой температуре, например», — объяснила Редина.

Диетолог отметила, что, если листья покрывают кляром и жарят в большом количестве масла, калорийность блюда возрастает в несколько раз.

«По сути, полезное растение превращается в обычную жареную закуску. Конечно, это все равно интереснее, чем покупные чипсы из картофеля, но это не диетический продукт», — подчеркнула эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

При этом Редина не согласилась с распространенным мнением, что крапива способна буквально «вылечить» анемию.

«Железо в крапиве действительно есть, но чипсы не поднимут уровень гемоглобина настолько, чтобы вылечить анемию. Лечение — это всегда комплексная терапия. Продукты питания не заменяют лечение», — рассказала она.

По словам диетолога, утверждения о том, что крапива укрепляет иммунитет и помогает работе желудочно-кишечного тракта, тоже требуют уточнения.

«Любые продукты, содержащие клетчатку, витамины и антиоксиданты, в определенной степени поддерживают нормальную работу организма. Но нельзя говорить, что один конкретный рецепт обладает выраженным лечебным эффектом. Это обычный пищевой продукт, а не лекарство», — отметила специалист.

Редина также предупредила, что употреблять крапиву можно не всем.

«Крапива содержит большое количество витамина К, который влияет на свертываемость крови. Поэтому людям, принимающим антикоагулянты, нужно об этом знать. Осторожность также нужна при заболеваниях почек, склонности к образованию тромбов и индивидуальной непереносимости», — пояснила диетолог.

По мнению Рединой, если хочется сохранить максимум пользы, крапиву лучше использовать иначе.

«Я бы рекомендовала добавлять молодые листья в супы, омлеты, зеленые соусы или салаты. Если же хочется попробовать именно трендовые чипсы, лучше готовить их в духовке или аэрогриле с минимальным количеством масла», — заключила диетолог.

Ранее эксперт рассказал, что зуд, болезненные прыщи и грибковая инфекция летом могут появиться не только из-за жары, но и из-за неправильно подобранной одежды.