Врачи МОНИКИ спасли пожилую женщину с крупной опухолью сердца

Специалисты МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского спасли пожилую женщину с крупной опухолью сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница с жалобами на недомогание, слабость и одышку. В ходе обследования у нее выявили доброкачественную опухоль в одной из камер сердца.

«Несмотря на доброкачественную природу, такое образование представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. Разрастаясь в полости предсердия, оно может перекрыть кровоток через клапан или спровоцировать инсульт», — рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Пациентку направили на операцию, в рамках которой кардиохирурги удалили новообразование. Сейчас женщина восстанавливается под наблюдением врачей и готовится к реабилитации.

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