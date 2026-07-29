Балаклавы, ножи и камеры: что толкнуло подростков на ночные расправы в Александрове

В тихом городе Александрове Владимирской области школьники в балаклавах устроили охоту на случайных прохожих — они избивали мужчин, поливали их из перцовых баллончиков и снимали все на камеру, чтобы потом выложить ролики в интернете. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СКР.

Перед судом предстанут пять подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые за месяц совершили четыре жестоких нападения на улицах города. По данным следствия, двое старших из них вовлекли троих младших соратников в эту опасную игру. Жертвами становились мужчины, ведущие асоциальный образ жизни, — их выбирали ночью в безлюдных местах.

Двоих потерпевших окатили из перцовых баллончиков, одного сильно избили, а затем ударили ножом в спину. Четвертому нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу — у всех четверых зафиксированы травмы разной степени тяжести.

В момент нападений подростки скрывали лица под балаклавами и масками, чтобы их не опознали, и одновременно снимали происходящее на мобильные телефоны. Эти видео, по версии следствия, они затем публиковали в закрытых чатах и социальных сетях. Правоохранители изъяли гаджеты и носители информации, провели десятки допросов и изучили условия воспитания каждого из фигурантов. Все обвиняемые полностью признали вину.

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