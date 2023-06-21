Кремль прокомментировал ситуацию с нападением БПЛА на Московскую область

Стало известно, что киевский режим запустил три дрона в целях атаки Подмосковья. Но попытка нападения была вовремя предотвращена средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет KP.RU

Случай не мог остаться без комментария со стороны властей. Один из них последовал от пресс-секретаря Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, атака действительно была, но ее удалось подавить благодаря средствам по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Он также сообщил, что на данный момент расследуются подробности нападения.

Министерство обороны Российской Федерации уверено, что произошедшее можно назвать попыткой теракта, который спланировал киевский режим. Но дроны не достигли цели, потеряв управление и потерпев крушение.