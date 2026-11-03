Кремль замолчит на десять дней: почему куранты Спасской башни остановят с 6 ноября

Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановятся и замолчат на десять дней из-за регламентного технического обслуживания. Как сообщили в Федеральной службе охраны, часовой механизм остановят 6 ноября 2026 года в 00:00, а работа курантов возобновится 16 ноября, передает ТАСС .

Нынешние часы служат на Спасской башне с 1767 года — это самые древние работающие механические куранты в Европе. Они занимают три этажа башни, их приводят в действие три гири весом от 160 до 224 кг, а точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник. Бой колоколов отмечает каждые четверть часа. Общий вес механизма — около 25 тонн, диаметр каждого из четырех циферблатов — 6,12 метра, высота цифр — 72 сантиметра, длина часовой стрелки — 2,97 метра, минутной — 3,38.

Глобальную реставрацию куранты проходили в 1851 году, но работы проводились и позже — например, в 1974 и 1999 годах. В декабре 2014-го, во время реставрации Спасской башни, часы также останавливались, однако снаружи этого не было слышно: перезвон транслировался в записи. Тогда отреставрировали и покрыли сусальным золотом цифры и стрелки, проверили механизм, а все четыре циферблата покрыли атмосферостойким покрытием.

В 2020 году куранты останавливали для замены части колоколов, изготовленных на воронежском заводе: 12 новых и 11 старых колоколов настроили так, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн России и «Славься» Михаила Глинки. Самым большим музыкальным колоколом остался голландский 1999 года диаметром 1,3 метра и весом более тонны, а самым тяжелым на башне — колокол 1769 года весом более двух тонн, который отбивает часы.