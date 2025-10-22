«Крепкий парень» через несколько недель скончался после укуса обычной мухи

В британском графстве Нортумберленд произошла трагедия: 31-летний Эндрю Кейн скончался через несколько недель после укуса мухи. Об этом сообщило издание Daily Star.

Через несколько дней после лёгкого укуса молодой человек, которого родные считали крепким и здоровым, почувствовал себя плохо.

Первоначально врачи прописали антибиотики, однако ситуация ухудшилась, когда на руке Эндрю появилось красное пятно, не поддающееся заживлению. Через две недели, во время встречи с друзьями, он потерял сознание и был доставлен в больницу, где у него диагностировали сепсис.

Несколько недель человек находился в состоянии комы, но его органы перестали функционировать, и он скончался.

