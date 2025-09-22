Мистического вида муху из Красной книги заметили в Подмосковье

Жительница Павловского Посада стала автором уникальной природной находки, сфотографировав редкую муху-печальницу угольную, занесенную в Красную книгу. Об этом она рассказала изданию REGIONS, также предоставив снимки насекомого.

Снимки насекомого, сделанные на местной битумной куче, быстро разошлись по соцсетям и привлекли внимание экологов. Как пояснила специалист-эколог из Электрогорска Клавдия Верейкина, свое поэтичное название муха получила за угольно-черную окраску — тело насекомого покрыто черными чешуйками и густо опушено волосками того же цвета, а большая часть крыльев также зачернена.

Особенностью печальницы угольной является наличие всего одной пары крыльев, что отличает ее от большинства двукрылых насекомых. Личинки печальниц паразитируют в гнездах жалящих перепончатокрылых, которых оказалось много на битумной куче.

«Она прилетела, чтобы отложить яйца. Тщательно выбрав подходящее место, она вертикально садится на задние лапки, помогая передними лапками, и часто махая крыльями, удерживает эту позу», — написала местная жительница.

