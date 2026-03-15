Крепостного права нет: лимиты бесплатной медицины установлены по ОМС

Глава ВСС Евгений Уфимцев разъяснил, в каких случаях полис обязательного медицинского страхования действует за пределами дома, а когда пациентам может потребоваться ДМС.

Россияне имеют право получать медицинскую помощь по полису ОМС в любом субъекте федерации, независимо от прописки или места фактического проживания. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Он подчеркнул, что отсутствие «крепостного права» в системе здравоохранения гарантирует оказание экстренной и плановой помощи в любом уголке страны. Если с застрахованным лицом в поездке произойдет несчастный случай, местное медучреждение обязано его принять. Впоследствии территориальные фонды ОМС проводят взаиморасчеты за потраченные на такого пациента средства.

При возникновении спорных ситуаций или нарушений прав граждан Уфимцев рекомендует незамедлительно обращаться в свою страховую медицинскую организацию. Ее представители обязаны оказать содействие и защитить интересы застрахованного.

Глава ВСС акцентировал внимание на том, что, несмотря на декларируемую бесплатность, система имеет четкие рамки. Существуют ограничения по перечню предоставляемых услуг и используемым расходным материалам, поэтому рассчитывать на неограниченные возможности не стоит.

Иную модель представляет собой добровольное медицинское страхование. В этом случае перечень сервисов и география действия страховки прописываются индивидуальным договором. Эксперт считает, что оформление ДМС для путешествий по России — разумное решение. Такой полис обходится значительно дешевле туристической страховки для зарубежных поездок, но существенно облегчает процесс получения медицинских услуг, заключает Уфимцев.