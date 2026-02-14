«Крещенские морозы в День всех влюбленных». На севере Сахалина температура опустится до -35 °C

В День всех влюбленных в Сахалинской области отметится погодными контрастами. По информации синоптиков, 14 февраля 2026 года на севере острова будет господствовать морозная стабильность, тогда как Курилы окажутся во власти циклона.

В северной и центральной частях Сахалина установится ясная и морозная погода без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -18 до -23 °C, а в низинах и долинах ударят морозы до -35 градусов. Днем ожидается умеренно холодная погода: от -7 до -12 градусов, местами до -17 °C. Северо-западный ветер усилится только на самом севере области, где порывы достигнут 14 м/с.

Южные рубежи острова окажутся во власти слабого циклона: ночью пройдет небольшой снег, но к утру осадки прекратятся. Ветер в течение дня сменит направление с северного на северо-западное. Температурные показатели: ночью -20…-25 °C, лишь на юго-западе будет теплее — до -10…-15 °C. Дневная температура воздуха составит -4…-9 °C.

Совершенно иная картина предстанет на Курильской гряде. Здесь ожидается настоящая зимняя буря: снегопады (на севере сильные, на юге — умеренные) и штормовой ветер западных направлений. Ночью порывы ветра на севере архипелага могут достигать ураганных 25 м/с. Днем ветер немного ослабеет, однако его скорость останется опасной — 13–18 м/с. При этом именно Курилы станут самым «теплым» местом в области: ночью столбики термометров покажут -4…-9 °C, а днем ожидается от -1 до -6 градусов.

