Крестный ход на всю Африку РПЦ завоевывает континент

Русская православная церковь укрепляет позиции на африканском континенте. Сегодня ее общины действуют уже в 34 странах, а местные жители называют причины перехода под крыло Московского патриархата, пишут Известия.

Русская православная церковь переживает период активного роста в Африке, который эксперты называют самым масштабным за всю историю. Если раньше ее деятельность ограничивалась несколькими государствами, то теперь география присутствия охватывает не менее 34 стран континента. Западные СМИ склонны видеть в этом инструмент российской «мягкой силы», однако реальные мотивы африканских верующих лежат в иной плоскости.

Ключевым фактором стал церковный кризис, разразившийся после того, как Александрийский патриархат в 2019 году признал Православную церковь Украины. В ответ Московский патриархат учредил собственный Патриарший экзархат Африки, под управление которого начали переходить целые приходы вместе с настоятелями. Сегодня на континенте действует свыше 350 общин РПЦ, где служат около 270 священников.

Экзархат развернул активную миссионерскую и благотворительную деятельность. В беднейших районах организована раздача продуктов и горячего питания, проводятся регулярные богослужения и встречи с паствой. Религиовед Роман Лункин поясняет, что структура быстро переросла первоначальную задачу ответной меры. Российские миссионеры оказались готовы трудиться в сложных условиях, обеспечивая ту организационную поддержку, которой ранее не хватало местному духовенству.

Сама паства подтверждает растущий интерес к православию. 37-летний житель Кении Пол Тресор Вуего отметил, что прихожан привлекает возможность бесплатного богословского образования, а также ощутимая материальная помощь, которую РПЦ оказывает своим священникам. Для сравнения он упомянул о финансовой нестабильности клира в греческой церкви, зависящего от скудных стипендий епископа.

Религиозная экспансия идет параллельно с экономическим сотрудничеством. По словам эксперта Ахмеда Юсупова, Россия формирует долгосрочное технологическое партнерство с африканскими странами.