«Крестный отец» рэкета: как Монгол переписал воровской кодекс

Геннадий Карьков (Монгол) вошел в историю как первый рэкетир Советского Союза. В 70-х его банда держала в страхе московских цеховиков и антикваров, поражая жестокостью методов.

Путь наверх. Кличку Монгол получил в лагере от Васи Бриллианта за азиатскую внешность. Освободившись, он устроился на стройку для прикрытия и собрал банду, костяк которой составили отморозок Балда и молодой Вячеслав Иваньков (Япончик).

Методы работы. Банда специализировалась на похищениях с «театром». Антиквара Миркина положили в гроб, а Япончик разыграл перед ним расстрел «мента» — жертва сдалась. Директора шашлычной Ломакину вздернули на дереве, после чего та отдала ключи от квартиры. Торговца наркотиками, на которого вывела любовь Япончика, тоже уложили в гроб и заставили отдать товар и золото.

Крах. Банду сгубила жадность. Они ограбили воров-домушников под видом милиции. Те сдали их на допросах. К 1972 году всех, кроме Япончика (Монгол велел его выгородить), арестовали. Карьков получил 15 лет.

Новые понятия. В колонии Монгол нарушил все правила: работал и кидал «своих». Но он убедил сходку, что старый кодекс убивает воровство. В 42 года он стал вором в законе. Умер в 1994 году в России от цирроза, оставив след как реформатор криминального мира.

