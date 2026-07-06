Кресты с кладбищ больше не попадут на помойку: в Елабуге придумали, как дать им вторую жизнь

В Елабуге запустили проект по спасению надмогильных крестов, которые оказываются не у дел после замены памятников или остаются на заброшенных могилах. Как сообщили в Спасском соборе, выездное совещание по этому вопросу провел благочинный Елабужского церковного округа иеромонах Кирилл Забавнов, вместе с ним работают волонтеры во главе с Георгием Черновым.

Организаторы обратили внимание, что старые кресты нередко попадают на мусорные площадки или валяются в безвестности. Чтобы прекратить такую практику, на Бехтеревском городском кладбище при поддержке главы района Рустема Нуриева обустроили специальное место хранения. Дальнейшая судьба каждой находки зависит от ее состояния. Хорошо сохранившиеся деревянные кресты обработают, освятят и установят на безымянных захоронениях, где надгробия утрачены, а пришедшие в негодность сожгут с соблюдением традиций уважительного отношения к святыням. Металлические кресты очистят от ржавчины и грязи, после чего так же освятят и разместят на заброшенных могилах по церковным канонам.

В Спасском соборе подчеркнули, что проект нацелен не только на благоустройство кладбищ, но и на сохранение памяти о похороненных людях. Каждый крест, по их словам, требует уважения и не может быть просто выброшен. К инициативе приглашают присоединиться всех неравнодушных жителей — помощь требуется в осмотре территории, сборе крестов и их правильном хранении.