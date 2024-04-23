Кричал и пытался освободиться: работники чайханы в Павловском Посаде избили живого барана перед забоем
Фото: [Соцсети]
В Павловском Посаде работники местной чайханы избили живого барана перед забоем. Видеозапись с издевательствами над животным опубликовала местная жительница, сообщает портал Regions.ru.
Жительница дома на улице Урицкого заметила из окна, как работники кафе привезли во двор живого барана. Мужчины достали связанное животное из багажника, раскрутили его и швырнули его на асфальт. Затем они начали играть в мяч.
«Баран лежал, как какой-то мусор, они его оставили на несколько часов на улице связанным. Он брыкался, кричал, пытался выбраться», — рассказала жительница.
Женщина опубликовала видео в соцсетях и намерена обратиться в соответствующие органы с просьбой наказать работников кафе за жестокое обращение с животными.
Редакция Regions обратилась в Россельхознадзор, чтобы уточнить, законны ли действия работников заведения.