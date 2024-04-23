Кричал и пытался освободиться: работники чайханы в Павловском Посаде избили живого барана перед забоем

В Павловском Посаде работники местной чайханы избили живого барана перед забоем. Видеозапись с издевательствами над животным опубликовала местная жительница, сообщает портал Regions.ru .

Жительница дома на улице Урицкого заметила из окна, как работники кафе привезли во двор живого барана. Мужчины достали связанное животное из багажника, раскрутили его и швырнули его на асфальт. Затем они начали играть в мяч.

«Баран лежал, как какой-то мусор, они его оставили на несколько часов на улице связанным. Он брыкался, кричал, пытался выбраться», — рассказала жительница.

Женщина опубликовала видео в соцсетях и намерена обратиться в соответствующие органы с просьбой наказать работников кафе за жестокое обращение с животными.

Редакция Regions обратилась в Россельхознадзор, чтобы уточнить, законны ли действия работников заведения.