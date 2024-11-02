«Кричал про Иисуса»: жители Сергиева Посада рассказали про мужчину с оружием

Один из собеседников рассказал, что случайно столкнулся с неадекватным мужчиной в микрорайоне Ферма во время похода в магазин с женой. По его словам, незнакомец кричал «что-то про Иисуса, славянство и черных», а затем попытался устроить разборки.

«Начинает тыкать двуствольным оружием мне в грудь, пытается ударить, но не получилось. Мы развернулись и пошли в сторону дома, где уже было много народу. Он постоял, угрожал всем ружьем и ушел. Потом, перейдя через дорогу, ударил таксисту в стекло водительской двери. Позже, как выяснилось, ранил собаку и пробил двум мужчинам голову. Мимо идущие со школы дети прятались за машины, люди разбегались кто куда», — рассказал житель Сергиева Посада.

Едва не пострадала от странного мужчины и другая горожанка. Она рассказала, что поведение у незнакомца было агрессивное, он много ругался и говорил про какой-то обман. По ее словам, изначально хулиган ссорился с кем-то у машины возле магазина на улице Солнечной. Уже тогда он держал в руках оружие, которое вскоре направил на проходящих мимо школьниц. Девочки закричали и стали убегать, аналогично позже сделали и двое подростков, за которыми угнался «маньяк». Насколько известно, дети отделались испугом.

Напомним, что мужчину с оружием задержали на территории Сергиева Посада. С ним работает полиция.