Крид потребовал от Мизулиной миллион рублей

Российский рэпер Егори Крид (Булаткин) подал иск к Лиге безопасного интернета и ее главе, члену Общественной палаты Екатерине Мизулиной за опороченную честь. Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

По информации источника, музыкант требует от организации и ее руководителя миллион рублей.

«В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации», – сказал собеседник агентства.

Речь идет о словах Мизулиной, которая ранее назвала Крида «главным скамером страны» (мошенником). Уточняется, что рассмотрение иска пройдет 14 декабря 2023 года.

Мизулина высказалась о Криде во время своего выступления на Форуме безопасного интернета-2023 в апреле. Руководитель Лиги прокомментировала блокировку аккаунтов нескольких российских стримеров, в том числе Крида, Бустера и Плохого парня. Мизулина отметила, что их учетные записи были заблокированы по требованию Роскомнадзора.

Лига безопасного Интернета была учреждена в 2011 году при поддержке Министерства внутренних дел России, Минкомсвязи и Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Основная цель организации заключается в создании безопасного пространства Интернета на территории РФ. Мизулина руководит ведомством с 2017 года.