Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава должна использовать радикальные методы для получения репараций от Германии, включая сотрудничество с американскими юридическими фирмами, чтобы «взять немцев за горло» и нанести удар по их международной репутации. Об этом сообщает РИА Новости.

На публичных дебатах политик пояснил, что Польше следует задействовать все законные рычаги, включая стратегическую коммуникацию и юридические инструменты, чтобы заставить Берлин пересмотреть позицию по репарациям за ущерб во время Второй мировой войны.



Моравецкий также отметил, что знает о методах работы еврейских юридических фирм в Нью-Йорке и предлагает польскому государству сотрудничать с ними для разрушения «мягкой силы» Германии и ее репутации. Политик подчеркнул, что Польша не откажется от своих требований и будет действовать как дипломатическими, так и нетрадиционными способами.



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