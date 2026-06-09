Крики о помощи обернулись радостью: в Новосибирске женщина родила мальчика прямо на улице

В Новосибирске произошел необычный случай — одна из местных жительниц родила ребенка не в роддоме, а на улице. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

По словам очевидицы, которая поделилась историей с изданием, сначала она услышала крики о помощи на Вертковской улице. Женщина решила, что кому-то понадобилась медицинская помощь из-за травмы. Когда прохожие вызвали скорую, ребенок уже появился на свет. Рядом с роженицей находились ее мать и супруг.

Новорожденный — мальчик. В новосибирском Минздраве отказались сообщать подробности о его состоянии, сославшись на врачебную тайну.