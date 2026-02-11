Крики, выстрелы, заблокированная дверь: студенты в Анапе собственными силами спасались от нападения

В Анапе днем на улице Промышленной произошло чрезвычайное происшествие, в эпицентре которого оказались студенты местного техникума. По свидетельствам очевидцев, неизвестный мужчина открыл стрельбу в непосредственной близости от здания учебного заведения, сообщает Baza.

В результате инцидента пострадали два человека. Бригады скорой помощи оперативно доставили раненых в лечебное учреждение. Официальные данные о степени тяжести травм и характере ранений в настоящий момент не раскрываются. Подозреваемый в стрельбе был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как только раздались первые звуки, похожие на выстрелы, студенты техникума проявили мгновенную реакцию. По информации телеграм-канала «База», учащиеся сначала услышали крики снаружи, а выглянув в окна, заметили людей в панике. Не дожидаясь инструкций, они самостоятельно закрыли входную дверь, фактически забаррикадировавшись внутри. В таком положении группа оставалась до тех пор, пока стрельба не стихла и на место не прибыли силовики.

На данный момент на Промышленной продолжают работу полиция, Росгвардия и экстренные службы. Следователи устанавливают точные обстоятельства и мотивы случившегося. Официальные комментарии от правоохранительных органов и администрации учебного заведения пока не поступали, однако очевидцы рисуют картину внезапной угрозы, когда спасать себя пришлось буквально своими руками.