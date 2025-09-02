Криминальное похмелье: мужчина устроил кровавую резню в День знаний

В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном 1 сентября. Об этом со ссылкой на СК по региону сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел 1 сентября во дворе жилого дома, где подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес другому мужчине ножевое ранение в грудь. Потерпевший был срочно госпитализирован, но скончался от полученной травмы в медицинском учреждении несмотря на усилия врачей.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено официальное обвинение по статье об убийстве. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы преступления и характер взаимоотношений между фигурантами дела.

Решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала мужчину за дебош с ножом в трамвае на День шахтера.