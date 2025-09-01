Поездка на трамвае в День шахтера обернулась поножовщиной

В Прокопьевске во время празднования Дня шахтера произошел инцидент в общественном транспорте, потребовавший вмешательства силовых структур. Редакции VSE42.Ru в Росгвардии рассказали подробности об инциденте.

Согласно официальному заявлению, в ночное время в трамвае на улице Серова нетрезвый пассажир устроил дебош, напугав других граждан. В этот момент машинист трамвая оперативно остановила состав и активировала тревожную кнопку, пока пассажиры совместными усилиями обезвреживали агрессивного мужчину. Группа задержания, прибывшая на вызов, передала нарушителя сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, в ходе инцидента могли пострадать девочка, однако официального подтверждения этим данным не поступило. Правоохранительные органы проводят проверку для объективного расследования случившегося. В соцсетях заявляли, что у дебошира был при себе нож.

