Криминальный конфликт: жилец убил хозяина комнаты в Москве

В Москве в результате жестокого преступления погиб владелец квартиры на Солнцевском проспекте.

Как сообщает столичная прокуратура, тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено в его же жилье. По предварительным данным, смерть наступила от ножевого ранения.

Основным подозреваемым в совершении убийства стал 33-летний арендатор, который снимал комнату у погибшего. По информации следствия, именно он нанес собственнику жилья смертельные повреждения. На данный момент подозреваемый задержан, выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

