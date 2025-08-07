«Криогенмаш» открывает карьерные перспективы для молодых специалистов Балашихи

Балашихинское предприятие «Криогенмаш», один из ведущих производителей криогенного оборудования в России, активно развивает кадровый потенциал и создает комфортные условия для профессионального роста молодежи.

Компания, основанная в 1949 году выдающимся ученым и нобелевским лауреатом Петром Капицей, сегодня является мощным научно-производственным комплексом, продукция которого используется в металлургии, нефтехимии, медицине и космической отрасли.



Оборудование «Криогенмаша» работает на трети мировых космодромов и поставлялось в 35 стран. На предприятии действуют научно-исследовательский институт, производственный комплекс и современная стендовая база для испытаний.



С 2022 года «Криогенмаш» принимает участие в федеральной программе «Профессионалитет», которая позволяет студентам совмещать обучение с работой. Будущие специалисты уже с первого курса проходят стажировки, осваивают несколько профессий и получают наставническую поддержку.



Особое внимание уделяется взаимодействию с ведущими вузами страны: компания сотрудничает с МГТУ им. Баумана, МЭИ и другими техническими университетами. А с 2025 года на предприятии работает Совет молодых ученых – площадка для раскрытия научного и творческого потенциала молодежи.



По словам директора учебного центра Дарьи Шотовой, «Криогенмаш» создает условия не только для профессионального, но и для личностного развития сотрудников. Слесарь Иван Глушков отмечает:

«Здесь есть стабильность, возможность повышать разряды и осваивать новые профессии».

За последние пять лет средний возраст сотрудников компании снизился с 50 до 40 лет. Учебный центр помогает новичкам адаптироваться, а всем сотрудникам – развиваться и чувствовать себя частью сплоченной профессиональной команды.



Предприятие продолжает вносить вклад в развитие промышленного потенциала Балашихи и открывает перед молодежью реальные перспективы построения успешной карьеры.