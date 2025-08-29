Криптоферму в Красноярском крае закрыли за кражу электричества

В Красноярском крае была пресечена деятельность майнинговой фермы, незаконно потреблявшей электроэнергию, предназначенную для поликлиники. Об этом сообщила региональная прокуратура изданию «Лента.ру».

Согласно информации, предоставленной ведомством, организатором фермы по добыче криптовалюты являлся местный предприниматель. Летом 2024 года он получил разрешение на организацию производства на площадях бывшего цеха ЦБК, но вместо этого разместил в двух помещениях оборудование для майнинга.

Со временем бизнесмен увеличил масштабы деятельности и установил дополнительные контейнеры, потребляющие много энергии, на землях, находящихся в федеральной собственности. Для подключения к электросети он выбрал линию, снабжающую социально значимые объекты, включая местную поликлинику. В результате в поликлинике наблюдались перебои в электроснабжении.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

