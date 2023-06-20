Кристель Нэан: Западные СМИ провоцировали обстрел Артемовска

По словам Кристель Нэан, журналисты платили боевикам различных группировок, чтобы те бомбили город. Представители СМИ тут же оказывались на местах обстрелов и делали кровавые репортажи, в которых обвиняли Россию в происходящем. Журналистка также отметила, что подтверждение этому нашла, когда работала с беженцами из Артемовска. Мирные граждане также рассказывали, что украинские и западные журналисты узнавали об обстрелах мгновенно.

Кристель, опираясь на девятилетний опыт работы в «горячих точках», уверена, что оказаться на месте происшествия сразу же просто невозможно, нужно быть готовым и знать, где произойдет обстрел. Журналистка рассказала, что практика это не новая, такая же технология применялась в Сирии, ее коллега из Канады поделилась аналогичными примерами.