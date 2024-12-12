Кристина Асмус перенесла очередную сложную операцию

Звезда театра и кино Кристина Асмус повредила ногу и перенесла операцию, что, как оказалось, происходит уже не впервые. Об этом пишет gazetametro.ru , собравшая все больничные случаи актрисы за последние годы.

Уроженка Подмосковья Кристина Асмус в дестве активно занималась спортивной гимнастикой и даже получила титул мастера в этой дисциплине. Навыки регулярно пригождаются ей в карьере актрисы, однако не всегда маневры приводят к положительному результату. Так случилось и недавно: звезда опубликовала снимок из больницы и рассказала, что ее оперировали на протяжении четырех часов.

Как выяснилось, Асмус пострадала во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». Хирургам пришлось вскрыть колено актрисы. Установили, что у нее разрыв передней крестообразной связки и мениска одновременно. Материалы пришлось брать с другой ноги пациентки, то есть, две ноги Асмус сейчас в «зашитом» состоянии и восстанавливаются. Ближайшие несколько недель актриса будет ходить на костылях.

Metro отмечает, что это уже не первая больничная история за этот год. Причем одна из них случилась перед тем же спектаклем. У нее серьезно поднялась температура, в связи с чем ее экстренно госпитализировали.

Также «проклятый» спектакль принес Асмус травму в 2022 году. Актриса применила все свои навыки гимнастки, но не увидела, что пол на сцене был скользкий.

«В этот раз надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала», – рассказывала тогда артистка.

Также экс-супруга Харламова получала травму ноги на работе в 2021 году, с которого и пошла основная череда больничных неудач.

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