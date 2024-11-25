Свадьба вполне возможна: стали известны подробности романа Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус намекнула на роман, но личность избранника держит в секрете. Она поделилась с поклонниками лишь тем, что мужчина внимательный, заботливый и понимает ее с полуслова. Увидят ли поклонники актрисы ее очередную свадьбу в ближайшее время, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, карты говорят о надежде и вдохновении, которые предвещают Асмус позитивные изменения и возможность начала нового начала.

«Возможно, иногда она чувствует некую ностальгию и вспоминает о прошлом, но это не препятствует ее движению вперед. Кристину ждут стремительные перемены и, возможно, это действительно новый поклонник, способный подарить ей яркие эмоции», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Согласно раскладу, актриса освобождается от старых обманов и ненадежных связей. Именно это откроет для нее искренние отношения.

«Колесница символизирует уверенность и контроль над своей жизнью, а Король монет указывает на стабильность и материальное благополучие в новых отношениях. В личной жизни Асмус будет сочетаться любовь и духовные ценности. Свадьба с новым поклонником вполне возможна, и счастье уже стучится в ее двери», — заключила таролог.

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