Свадьба вполне возможна: стали известны подробности романа Кристины Асмус
Фото: [vk.com/ (http://vk.com/Полина)Кристина Асмус]
Актриса Кристина Асмус намекнула на роман, но личность избранника держит в секрете. Она поделилась с поклонниками лишь тем, что мужчина внимательный, заботливый и понимает ее с полуслова. Увидят ли поклонники актрисы ее очередную свадьбу в ближайшее время, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).
По ее словам, карты говорят о надежде и вдохновении, которые предвещают Асмус позитивные изменения и возможность начала нового начала.
«Возможно, иногда она чувствует некую ностальгию и вспоминает о прошлом, но это не препятствует ее движению вперед. Кристину ждут стремительные перемены и, возможно, это действительно новый поклонник, способный подарить ей яркие эмоции», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Согласно раскладу, актриса освобождается от старых обманов и ненадежных связей. Именно это откроет для нее искренние отношения.
«Колесница символизирует уверенность и контроль над своей жизнью, а Король монет указывает на стабильность и материальное благополучие в новых отношениях. В личной жизни Асмус будет сочетаться любовь и духовные ценности. Свадьба с новым поклонником вполне возможна, и счастье уже стучится в ее двери», — заключила таролог.
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