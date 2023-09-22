Кристина Асмус призналась, что мечтает о рождении второй дочки

Стало известно, что недавно Кристина Асмус поделилась со своими подписчиками в социальных сетях важным откровением. Как выяснилось, бывшая Харламова мечтает о рождении второго ребенка, но хочет, чтобы это была девочка. По ее словам, она не видит себя в роли матери, которая занимается воспитанием сына.

Однако, стоит отметить, любви заслуживает каждый ребенок, вне зависимости от пола. Конечно, у будущих родителей иногда бывают свои предпочтения и ожидания, но они не всегда оправдываются с рождением малыша.

Звезда также рассказала о своих крепких отношениях с младшей сестрой. У нее, к слову, тоже есть дочь. И Кристина Асмус с радостью наблюдает за двумя маленькими девочками.