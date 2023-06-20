Кристина Асмус согласилась с тем, что ее избранник очень похож на отца

Поклонники звезд в социальных сетях иногда бывают настолько внимательными, что замечают больше, чем сама знаменитость. Так многие подписчики заверили Кристину Асмус в том, что нынешний любовник девушки внешне напоминает ее отца. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Ранее звезда рассталась с Гариком Харламовым, после чего долго не делилась с фанатами своей любовной стороной жизни. Ходили множество слухов о том, с кем же встречается Асмус, но нигде эта информация не подтверждалась.

Недавно сама знаменитость решила раскрыть все карты. В ее блоге начали регулярно появляться снимки с молодым человеком. По их взглядам видно, насколько они счастливы. Некоторые подписчики заметили, что новый партнер Асмус напоминает по внешности ее отца, про которого она также рассказывала в своем блоге.