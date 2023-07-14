Кристина Орбакайте несколько раз за отпуск побывала в Италии

Как пишет издание «Утро.ру» , на родине пиццы дочь Примадонны решила не на шутку раскошелиться. Сейчас она без сожаления сорит деньгами, поколесив по Европе.

Певица поделилась новыми снимками из отпуска. Судя по ним, Орбакайте с семьей снова находятся в Италии. Почему «не опять, а снова»? Да потому, что свои европейские каникулы она начала как раз отсюда. Потом звезда перебралась в Монако, а сейчас – вернулась обратно, рассказ об этом под фото с «итальянским закатом».

На снимке семья сидела за одним из столиков ресторана в Каттолико. Стоит отметить, что в лучах солнца поблескивала не только водная гладь, но и лицо счастливого мужа певицы – Михаила Земцова. Однако своих детей Орбакайте, почему-то, решила не брать в кадр.