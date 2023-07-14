Кристина Орбакайте несколько раз за отпуск побывала в Италии
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Как пишет издание «Утро.ру», на родине пиццы дочь Примадонны решила не на шутку раскошелиться. Сейчас она без сожаления сорит деньгами, поколесив по Европе.
Певица поделилась новыми снимками из отпуска. Судя по ним, Орбакайте с семьей снова находятся в Италии. Почему «не опять, а снова»? Да потому, что свои европейские каникулы она начала как раз отсюда. Потом звезда перебралась в Монако, а сейчас – вернулась обратно, рассказ об этом под фото с «итальянским закатом».
На снимке семья сидела за одним из столиков ресторана в Каттолико. Стоит отметить, что в лучах солнца поблескивала не только водная гладь, но и лицо счастливого мужа певицы – Михаила Земцова. Однако своих детей Орбакайте, почему-то, решила не брать в кадр.