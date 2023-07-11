Кристина Орбакайте сбежала из России к Алле Пугачевой

Российские поклонники Примадонны не перестают следить за ее семьей. Все из-за скандального отъезда, который наделал немало шума. Фанаты уже не надеются на то, что Пугачева однажды вернется на родину. Ведь, как известно, она получила израильское гражданство.

И все же дочь Аллы Пугачевы, Кристина Орбакайте, еще долго оставалась в России. Однако совсем недавно она так же уехала из страны, объяснив это тем, что всю семью ожидает совместный отпуск. Певица не стала ничего скрывать и регулярно выходила на связь со своей аудиторией в соцсетях.

В самом начале своего путешествия Орбакайте посетила Францию, потом оказалась в Италии, ну а после – в Прибалтике. В конце концов певица дала понять, что сейчас находится рядом со своей матерью, Аллой Пугачевой.