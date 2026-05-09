Кризис на авторынке Поднебесной: продажи в апреле сократились на 20 процентов

Отрицательная динамика пассажирского сектора

Автомобильный рынок Китая продолжает демонстрировать нисходящий тренд второй квартал кряду. Согласно свежим данным Объединенного комитета по пассажирским автомобилям КНР, за апрель 2026 года объемы реализации новых легковых машин упали на 20 процентов по сравнению с показателями прошлого года. В количественном выражении продажи составили 1,4 млн единиц.

Если сопоставить результаты с предыдущим месяцем, зафиксировано снижение на 15 процентов. Общая статистика с начала текущего года также выглядит неутешительной: за четыре месяца было продано 5,6 млн автомобилей, что свидетельствует об общем сокращении рынка на 18 процентов в годовом исчислении.

Тяжелое положение дилерских сетей

Текущая ситуация создала критические условия для работы автомобильных ритейлеров. Специалисты отрасли указывают на неспособность дилеров извлекать прибыль из торговых операций. Ранее финансовая устойчивость продавцов поддерживалась за счет дотаций со стороны заводов-изготовителей, однако на данный момент производители лишились возможности продолжать субсидирование своих сетей. Это ставит под угрозу дальнейшее функционирование многих торговых площадок.

Устойчивость сегмента экологичного транспорта

На фоне общего падения рынка сектор автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включающий электрокары и гибридные модели, сохраняет относительную стабильность. В середине весны объем продаж в этом сегменте достиг 883 тыс. единиц. Несмотря на то, что это на 5 процентов ниже результатов апреля 2025 года, по сравнению с мартом 2026 года зафиксирован умеренный рост на 4 процента. Подобные цифры позволяют экспертам называть категорию NEV наиболее защищенной частью китайского автопрома в условиях текущего кризиса.