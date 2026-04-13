Кризис немецкой легенды: почему продажи новых Porsche рухнули на 15 процентов по всему миру

Немецкий автопроизводитель столкнулся с заметным спадом спроса на ключевых рынках. Основными факторами падения стали изменение налогового законодательства в США и завершение выпуска популярных серий с классическими двигателями, пишет Autonews .

Анализ рыночных показателей и ключевые факторы спада

По результатам первых трех месяцев 2026 года компания Porsche зафиксировала отрицательную динамику мировых поставок. Клиенты получили 60 991 транспортное средство, что на 15% меньше показателей предыдущего года, когда было реализовано 71 470 единиц. Представители бренда выделили три фундаментальных обстоятельства, повлиявших на этот результат. Во-первых, рынок отреагировал на прекращение производства линейки 718, оснащенной двигателями внутреннего сгорания. Во-вторых, высокая база прошлого квартала была обусловлена ажиотажным спросом на электрический Macan. Наконец, серьезным ударом стала отмена государственных преференций и налоговых льгот для покупателей гибридного и электрического транспорта в Соединенных Штатах.

Статистика по модельному ряду и региональные тренды

Несмотря на общую негативную тенденцию, культовый спорткар 911 продемонстрировал впечатляющий рост на 22%, разойдясь тиражом в 13 889 машин. Статус лидера сохранил кроссовер Cayenne с результатом 19 183 проданных авто, хотя и показал незначительное снижение на 4%. В компании анонсировали, что грядущим летом начнется поэтапный мировой запуск полностью электрической модификации этой модели.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте 718 Boxster и Cayman, продажи которых рухнули на 60% после официального завершения производства серии в октябре 2025 года. Линейка Panamera также просела на 42%, что связывают с ожиданием новых специальных версий для китайских потребителей. К слову, в самом Китае продажи упали на 21% из-за смены потребительских приоритетов в сторону оптимального соотношения стоимости и качества. Единственным растущим регионом оказалась Германия, показавшая плюс 4%.

Технологические инновации на фоне кризиса

В условиях сложной рыночной ситуации инженеры Porsche продолжают работу над перспективными разработками. Одной из главных новинок стала интеллектуальная система Shift-by-wire. Эта технология предполагает создание коробки передач, способной имитировать как механический, так и автоматический режимы. Особенность системы заключается в отсутствии физической связи между селектором и трансмиссией: управление осуществляется посредством передачи электронных импульсов, что открывает новые возможности для настройки динамики и комфорта вождения.