Кризис перепроизводства: новостройки в крупнейших регионах РФ рискуют уйти в долгострой

Аналитики BNMAP.pro предупреждают о затяжном застое на рынке первичного жилья, где более половины строящихся квартир не будут реализованы даже спустя два года после завершения строительства, приводит РИА Новости. РИА Недвижимость

Прогноз затоваривания первичного рынка

Российский рынок недвижимости в крупнейших агломерациях столкнулся с угрозой структурного застоя. Согласно исследованию платформы bnMAP.pro, на семи ключевых региональных рынках темпы реализации жилья существенно отстают от объемов строительства. Эксперты прогнозируют, что от 49 до 65 процентов площадей в новых проектах останутся невостребованными в течение двух и более лет после ввода зданий в эксплуатацию.

Директор платформы Сергей Лобжанидзе связывает сложившуюся ситуацию с комплексом факторов: избыточной конкуренцией в популярных локациях, ошибками девелоперов в ценообразовании и несоответствием характеристик объектов запросам покупателей. Медленная оборачиваемость капитала создает серьезные финансовые риски для инвестиционных программ застройщиков.

Ситуация в столичных агломерациях

В Москве и Подмосковье объем нереализованного жилья уже достиг внушительных масштабов:

Москва: не продано 49 процентов площадей (6,9 миллиона квадратных метров). Почти половине этих остатков потребуется более 24 месяцев для поиска владельцев.

Московская область: в экспозиции находится 53 процента квартир (около 64 тысяч лотов). Горизонт продаж для 45 процентов этого объема превышает двухлетний срок.

Аналогичная картина наблюдается в Санкт-Петербурге, где пустует более половины новых квартир. Наихудшие показатели в северо-западном регионе демонстрирует Ленинградская область: здесь не реализовано 60 процентов лотов, а для большинства из них срок продажи затянется на период свыше двух лет.

Региональные антирекорды: Екатеринбург и Краснодар

Наиболее тревожная обстановка зафиксирована за пределами двух столиц. В Екатеринбурге доля нераспроданного жилья достигла критической отметки в 67 процентов, а расчетный срок реализации среднего объекта составляет почти два с половиной года.

Краснодар и Казань также находятся в зоне риска. В южной столице не реализовано 66 процентов строящегося жилья (2,31 миллиона квадратных метров), причем две трети этого объема будут искать покупателей дольше двух лет. В столице Татарстана невостребованными остаются 63 процента новостроек, что подтверждает общую тенденцию к охлаждению спроса на первичном рынке.