«Кроются особенности»: детский омбудсмен рассказала, почему дети чаще пропадают летом

В период каникул стало появляться больше новостей о пропавших детях.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, из-за чего дети убегают из дома. Она посоветовала родителям в таких случаях обращаться к психологу.

«С наступлением тепла статистика самовольных уходов ежегодно растет. Основная причина, согласно отчетам комиссий по дела несовершеннолетних, — «желание свободного времяпрепровождения». Казенная фраза, за которой кроются и особенности подросткового возраста, и нарушения детско-родительских отношений, и сиюминутные конфликты с родственниками», — рассказала Мишонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что, к счастью, в большинстве случаев дети сами возвращаются домой. Но важно не оставлять такие ситуации без внимания.

«Уход из дома – всегда повод обратиться за помощью и консультацией к психологу, задуматься, что не так в ваших отношениях с ребенком», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее мы писали, что Ксения Мишонова поддержала решение Андрея Воробьева о повышении размера выплат на школьную форму.