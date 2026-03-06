Крокодил с крыльями: в Наро-Фоминске продают тропическое «чудовище» с глазищами

Житель Наро-Фоминска выставил на продажу существо, глядя на которое хочется протереть глаза. Как пишет REGIONS , на популярном сайте объявлений появился лот с необычным названием — суринамская фонарница. За шесть тысяч рублей счастливый обладатель получит насекомое, которое в природе прозвали «бабочкой-крокодилом» из-за головы, напоминающей рептилию или даже миниатюрную змею.

Внешность этой тропической красавицы действительно способна удивить. Главная особенность фонарницы — причудливый нарост на голове, который визуально копирует морду ящерицы с ложными глазами. За это сходство энтомологи-любители окрестили насекомое «арахисовой головой». Длина тела суринамской гостьи достигает 10 сантиметров, а размах крыльев — внушительных 15. На задних крыльях расположены два крупных ложных глаза: в дикой природе этот оптический трюк помогает отпугивать хищников.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил, что в естественной среде суринамская фонарница обитает во влажных тропических лесах Мексики, Центральной и Южной Америки. Несмотря на устрашающий вид, для человека она абсолютно безопасна. В Россию такие экземпляры обычно попадают в чемоданах энтомологов-любителей либо оседают в частных коллекциях.

Для коллекционеров фонарница — настоящая жемчужина. Эксперт отметил, что эти насекомые ценятся за уникальную внешность и редкую способность сохранять яркость окраски даже в высушенном состоянии. Так что покупка за шесть тысяч рублей может стать не просто диковинным сувениром, а выгодным вложением в энтомологическую коллекцию. Главное — не пугаться, когда на полке поселится существо с головой крокодила и крыльями бабочки.

