Неспящий режим: лесничие Талдома раскрыли правду о пробуждении змей в марте

Интернет взбудоражила новость: в подмосковных лесах после первых оттепелей пробудились змеи. Якобы гадюки и ужи, почуяв весеннее тепло, покинули зимние убежища на три недели раньше срока и уже выползают на лесные тропы. Корреспондент REGIONS решил проверить достоверность этой информации и отправился за разъяснениями к тем, кто лучше всех знает о жизни лесных обитателей, — к талдомским лесничим.

Сенсация о раннем пробуждении рептилий разлетелась по СМИ и соцсетям со скоростью лесного пожара. В новостях живописали, как проснувшиеся гадюки якобы греются на проталинах и уже пугают случайных прохожих. Однако реальность оказалась гораздо прозаичнее и холоднее.

Старший участковый лесничий Комсомольского участка Талдомского лесничества Алексей Ефремов в беседе с корреспондентом REGIONS назвал эти сообщения обыкновенным фейком. По его словах, для выхода змей из спячки просто нет условий.

«Вы видели, какие сугробы в округе? Почти метр! Да и тепла особого не было: два-три дня оттепели и солнце, выглянувшее на пару часов, не могут создать условия для выхода змей из спячки. Ну куда они выползут греться? На снег? Он кругом! А гадюки и ужи любят прогретые места, например проталины. Но их пока нет, поэтому проснувшиеся рептилии в начале марта — это из разряда фантастики. Просто кому-то хочется сенсаций», — отметил Ефремов.

По его словам, реальное пробуждение змей в талдомских лесах наступает не раньше конца марта, когда ночная температура устойчиво перейдет через ноль. Первыми рептилий можно будет заметить на пригорках и вдоль железнодорожных насыпей — там снег сходит быстрее всего.

Кстати, в Талдомском округе змей действительно много. Как пояснил Ефремов, раньше на этой территории существовал специальный змеиный заказник. После его ликвидации всех особей выпустили на волю, так что популяция здесь внушительная. Лесничие регулярно видят во время обходов греющиеся на солнце клубки ужей и гадюк.

Хотя сейчас опасаться нечего, на будущее эксперт советует любителям лесных прогулок запастись резиновыми сапогами. При встрече со змеей главное правило — не приближаться и не пытаться рассмотреть ее поближе. А чтобы отличить ядовитую гадюку от безобидного ужа, достаточно заглянуть в глаза: у ужа на голове есть характерные желтые пятна, а у медянки, которую тоже часто пугаются, зрачки круглые, а не вертикальные, как у гадюки.

Тем не менее, наступит время и змеи в Подмосковье действительно выползут. На этот случай эксперт дал советы по защите от ползучих и действиях при укусе.