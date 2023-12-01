«Кроме меня у него не было никого»: сожительница бойца СВО не может получить его ордена

С самого начала противостояния в Донбассе в 2014 году петербуржец Сергей Зарубов не мог оставаться в стороне от происходящего. И когда он погиб на СВО 2 июля 2023 года, это был уже третий его контракт. Дома Зарубова осталась ждать любимая женщина, которая теперь не может получить его награды.

Елена Моталкина несколько лет жила с Сергеем. Зарубов хотел расписаться с Еленой, но не успел — ушел добровольцем в БАРС-13 в срочном порядке. У Сергея не осталось близких родственников: ни мамы, ни папы, ни родных братьев и сестер, только сводные и двоюродные. Детей тоже не было.

«Кроме меня у него не было никого. Пока Сережа был на фронте, я получила его удостоверение ветерана боевых действий и медаль «Участник спецоперации». Его сослуживцы передали нагрудный знак «Доброволец Донбасса» после его гибели, но орден Мужества мне никто не может выдать, потому что я не была его женой», — сокрушается Моталкина.

Сегодня у Елены опять слезы на глазах: выяснилось, что Зарубова посмертно наградили еще и медалью «За отвагу». Поскольку официального брака не было, в военкомате передать награду возлюбленной погибшего не могут.

«Это очень обидно! Я понимаю, что мы не успели расписаться — за один день никто не регистрирует, но человек награды получает, а их не дают. Сережа указал меня в контракте как гражданскую жену и оставил мой номер телефона. Мне звонят только поставить в известность», — говорит Елена корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отмечает адвокат Вероника Кадовбенко, дело можно решить только через суд. По закону награды могут отдать только родственникам или лицам, которые находились у бойца на иждивении.

«В суде в качестве доказательств можно предоставить письма от Сергея к Елене, совместные фотографии, показания соседей и друзей, которые подтвердят, что они жили вместе. А лучше всего — выписки о том, что Зарубов регулярно перечислял женщине денежные средства. К несчастью, опыт коллег показывает, что такие дела редко решают в пользу истца, но пробовать надо», — резюмировала Кадовбенко.

Ранее мы рассказывали, как Сергей Зарубов погиб на передовой.