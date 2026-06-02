Кротовые норы есть в формулах, но не в космосе: астроном объяснил, почему за 30 лет не открыто новых звезд

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН Сергей Богачев в интервью ТАСС заявил, что, несмотря на обилие гипотетических объектов в галактике, известных типов звезд за последние 20–30 лет практически не прибавилось.

По его словам, теоретики описывают множество космических объектов, которые будоражат воображение, — среди них кротовые норы и антизвезды. Однако, как подчеркнул ученый, пока эти объекты существуют лишь в расчетах. Возможно, когда-нибудь их удастся обнаружить, но на сегодняшний день число реально подтвержденных типов звезд за последние десятилетия не расширилось.