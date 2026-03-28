Кровь на льду: фигуристка Синицина рассказала о страшной травме в шоу Навки

Российская фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале раскрыла детали травмы, которую получила в ходе выступления в шоу Татьяны Навки. По словам спортсменки, на видео ситуация выглядит более драматично из-за большого количества крови. Она уточнила, что рана оказалась глубокой, при этом была затронута вена, и медики наложили четыре шва, передает Газета.ру.

Фигуристка отметила, что последствия могли быть более тяжелыми, и теперь главная задача заключается в полноценном восстановлении. Она также добавила, что произошедшее, вероятно, служит знаком: пришло время сбавить темп и дать организму отдых.

Инцидент произошел во время выступления, когда партнер спортсменки Никита Кацалапов случайно задел ее лезвием конька. В результате Синицина получила рваную рану голени, сопровождавшуюся обильным кровотечением.

Синицина и Кацалапов выступают вместе в танцах на льду с сезона 2014–2015 годов. В их активе множество высоких достижений: они являются двукратными чемпионами России и Европы, а также обладателями серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине в личных соревнованиях. В командном турнире на той же Олимпиаде пара изначально завоевала золото, однако в 2024 году медаль была изменена на бронзовую. На официальных стартах дуэт не появлялся с 2022 года. В октябре того же года спортсмены заключили брак.